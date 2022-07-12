В Башкирии погиб водитель, вылетев в кювет и врезавшись в дерево
22:05, 12 июл 2022
Сотрудники полиции Бакалинского района устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим, которое произошло сегодня, 12 июля.
Авария произошла около часу дня на 107 км автодороги Кушнаренково-Чекмагуш-Бакалы. По предварительным данным, 63-летний мужчина, управляя ВАЗ-2110, допустил съезд в левый кювет с последующим наездом на дерево.
В результате аварии водитель и его 58-летний пассажир с различными травмами госпитализированы. Спустя некоторое время, водитель скончался в больнице. По факту произошедшего начато разбирательство. Назначено проведение ряда экспертиз.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии во встречном ДТП с грузовиком пострадал молодой водитель «ВАЗ-2109».
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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