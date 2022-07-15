В Башкирии при пожаре пострадала 12-летняя девочка

10:44, 15 июл 2022

В ночь с 14 на 15 июля в Башкирии сгорело два дома. На места выезжали спасатели МЧС республики.







В селе Подольск Хайбуллинского района произошел пожар в двухквартирном доме по улице Титова. Потушить огонь удалось спустя 1,5 часа после получения сообщения о случившемся. В результате ЧП пострадали 51-летняя женщина и 12-летняя девочка. Их доставили в Акъярскую центральную районную больницу.



Также сгорел дом в Нефтекамске. По данным МЧС, пожар произошел в деревне Марьино на улице Трактовой. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь может перекинуться на соседний дом. Благодаря их оперативным действиям распространения пожара удалось избежать. К счастью, никто не пострадал. На месте работали 16 человек личного состава и 5 единиц техники.





В причинах пожаров сейчас разбираются дознаватели.

Читайте также: В Башкирии влюбленная пара бомжей избила и подожгла женщину

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС Башкирии