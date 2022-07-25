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В Башкирии автомобиль с водителем ушел под воду

В Башкирии автомобиль с водителем ушел под воду

15:55, 25 июл 2022

Сегодня ночью в селе Давлетово автомобиль съехал с небольшой плотины и оказался в озере Чебаркуль.

По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, его спасли очевидцы. Транспортное средство простояло под водой всю ночь. Утром утонувший автомобиль был извлечен водолазами Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.



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Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия
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