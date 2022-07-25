В Башкирии автомобиль с водителем ушел под воду
15:55, 25 июл 2022
Сегодня ночью в селе Давлетово автомобиль съехал с небольшой плотины и оказался в озере Чебаркуль.
По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, его спасли очевидцы. Транспортное средство простояло под водой всю ночь. Утром утонувший автомобиль был извлечен водолазами Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.
По теме:
- Экс-глава ГИБДД Башкирии назвал одну из версий ДТП с автобусом в Благоварском районе
- Появились подробности смертельной аварии грузовика и автобуса в Башкирии
- В Башкирии столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли 6 человек (ВИДЕО)
Источник: МЧС по РБ
Фото: МЧС по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на озере утонул пьяный 31-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
Авария в Уфе: автомобиль «Тойота Камри» врезался в КамАЗ
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе водитель «Лада Ларгус» слетел в кювет
Происшествия в Башкирии
В Стерлибашевском районе мужчина угнал автомобиль своего знакомого