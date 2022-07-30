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Жителя Башкирии, пострадавшего в пожаре, госпитализировали в тяжелом состоянии

Жителя Башкирии, пострадавшего в пожаре, госпитализировали в тяжелом состоянии

11:20, 30 июл 2022

Сегодня, 30 июля, ночью поступило сообщение о пожаре на улице Биишевой в Сибае. О происшествии рассказали в МЧС Башкирии.

Известно, что огонь повредил дощатое строение, а также баню. В результате ЧП был травмирован мужчина 1968 года рождения. 54-летний пострадавший госпитализирован в центральную городскую больницу в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации с ожогами различной степени тяжести.



В причинах и обстоятельствах пожара будет разбираться дознаватель МЧС России.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Сибай происшествия пожар
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