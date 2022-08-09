В Башкирии пьяный водитель "Шевроле" вместе с пассажиркой опрокинулся в кювет

10:25, 09 авг 2022

Авария в Буздякском районе произошла вчера вечером.



Около одиннадцати часов вечера на 2 км автодороги Буздяк-Казаклар-Кубово 25-летний местный житель, управляя "Chevrolet Cruze", допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.







В результате аварии 20-летняя пассажирка с различными травмами госпитализирована. В ходе освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения результат составил 0,490 мг/л.



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Источник: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии