Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пьяный водитель "Шевроле" вместе с пассажиркой опрокинулся в кювет

В Башкирии пьяный водитель "Шевроле" вместе с пассажиркой опрокинулся в кювет

10:25, 09 авг 2022

Авария в Буздякском районе произошла вчера вечером. 

Около одиннадцати часов вечера на 2 км автодороги Буздяк-Казаклар-Кубово 25-летний местный житель, управляя "Chevrolet Cruze", допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.



В результате аварии 20-летняя пассажирка с различными травмами госпитализирована. В ходе освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения результат составил 0,490 мг/л.

По теме:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Буздякский район происшествия аварии
Читайте также

В Башкирии пьяный водитель ВАЗ-2114 опрокинулся в кювет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяный водитель ВАЗ-2114 опрокинулся в кювет
В Башкирии пьяный водитель ВАЗ-21112 наехал на пожилую пенсионерку
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяный водитель ВАЗ-21112 наехал на пожилую пенсионерку
В Башкирии водитель 11 раз привлекавшийся за превышение скорости попал в аварию
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель 11 раз привлекавшийся за превышение скорости попал в аварию
В Башкирии погиб водитель "Chevrolet Cruze", опрокинувшись в кювет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии погиб водитель "Chevrolet Cruze", опрокинувшись в кювет


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: