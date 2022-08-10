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В Башкирии женщина на "Мазде" погибла, вылетев в кювет

В Башкирии женщина на "Мазде" погибла, вылетев в кювет

15:11, 10 авг 2022

В Караидельском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.

Сегодня, 10 августа, около часа дня на 92 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка 37-летняя уфимка, управляя "Mazda Demio", предположительно, не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.



В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Медицинская помощь потребовалась её 11-летнему сыну, с различными травмами он госпитализирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.  Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Караидельский район происшествия аварии
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