В Башкирии женщина на "Мазде" погибла, вылетев в кювет
15:11, 10 авг 2022
В Караидельском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.
Сегодня, 10 августа, около часа дня на 92 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка 37-летняя уфимка, управляя "Mazda Demio", предположительно, не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи. Медицинская помощь потребовалась её 11-летнему сыну, с различными травмами он госпитализирован.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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