В Абзелиловском районе Башкирии водитель "Mitsubishi Lancer" насмерть сбил пешехода
10:33, 20 сен 2022
В Абзелиловском районе в десятом часу вечера между деревнями Атавды и Северный 25-летний молодой человек за рулём "Mitsubishi Lancer" совершил наезд на 48-летнего пешехода, который предположительно, шёл в тёмное время суток по проезжей части во встречном направлении.
В результате пешеход, житель Челябинской области, скончался до приезда скорой медицинской помощи. Со слов очевидцев, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался без световозвращающих элементов. По данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Абзелиловского района Башкирии Айгиз Ирназаров
Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
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