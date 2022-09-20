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В Абзелиловском районе Башкирии водитель "Mitsubishi Lancer" насмерть сбил пешехода

В Абзелиловском районе Башкирии водитель "Mitsubishi Lancer" насмерть сбил пешехода

10:33, 20 сен 2022

В Абзелиловском районе в десятом часу вечера между деревнями Атавды и Северный 25-летний молодой человек за рулём "Mitsubishi Lancer" совершил наезд на 48-летнего пешехода, который предположительно, шёл в тёмное время суток по проезжей части во встречном направлении.



В результате пешеход, житель Челябинской области, скончался до приезда скорой медицинской помощи. Со слов очевидцев, пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался без световозвращающих элементов. По данному факту проводится проверка. 

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Абзелиловского района Башкирии Айгиз Ирназаров 

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Источник: ГИБДД по Башкирии
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Абзелиловский район происшествия аварии
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