В Башкирии на трассе М5 произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей
19:15, 14 окт 2022
В Башкирии сегодня на 1459-м километре трассы М5 зарегистрировано массовое ДТП. Подробности сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.
Столкнулись три автомобиля Nissan Terrano (один человек), ВАЗ-2107 (два человека), Toyota Corolla (четыре человека).
На место аварии выехали спасатели Центрального поисково-спасательного отряда Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы.
Спасатели провели деблокирование пассажирки одной из машин (женщина 1973 года рождения). Ее экстренно доставили в больницу.
Сообщается, что остальные участники ДТП не пострадали.
Ранее сообщалось о том, что под Тюменью в страшной аварии погибли 3 вахтовика из Башкортостана.
Источник:
i-gazeta.com
Фото: МЧС по РБ
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