В Башкирии на трассе М5 произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей

19:15, 14 окт 2022

В Башкирии сегодня на 1459-м километре трассы М5 зарегистрировано массовое ДТП. Подробности сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.



Столкнулись три автомобиля Nissan Terrano (один человек), ВАЗ-2107 (два человека), Toyota Corolla (четыре человека).







На место аварии выехали спасатели Центрального поисково-спасательного отряда Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы.



Спасатели провели деблокирование пассажирки одной из машин (женщина 1973 года рождения). Ее экстренно доставили в больницу.



Сообщается, что остальные участники ДТП не пострадали.



Ранее сообщалось о том, что под Тюменью в страшной аварии погибли 3 вахтовика из Башкортостана.

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Фото: МЧС по РБ