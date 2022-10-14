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В Башкирии на трассе М5 произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей

В Башкирии на трассе М5 произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей

19:15, 14 окт 2022

В Башкирии сегодня на 1459-м километре трассы М5 зарегистрировано массовое ДТП. Подробности сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

Столкнулись три автомобиля Nissan Terrano (один человек), ВАЗ-2107 (два человека), Toyota Corolla (четыре человека).



На место аварии выехали спасатели Центрального поисково-спасательного отряда Госкомитета РБ по ЧС и другие экстренные службы.

Спасатели провели деблокирование пассажирки одной из машин (женщина 1973 года рождения). Ее экстренно доставили в больницу.

Сообщается, что остальные участники ДТП не пострадали.

Ранее сообщалось о том, что под Тюменью в страшной аварии погибли 3 вахтовика из Башкортостана.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия аварии
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