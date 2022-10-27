В Иглинском районе Башкирии в пожаре погиб 39-летний мужчина, еще один человек пострадал
16:25, 27 окт 2022
Сегодня, 27 октября, в поселке Иглино загорелась квартира в бревенчатом жилом доме размерами 10х15 метров. На место отправились экстренные службы.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, в ходе тушения пожара нашли тело 39-летнего погибшего мужчины. Еще один 58-летний мужчина получил отравление угарным газом, пытаясь оказать помощь, когда увидел пожар в доме, проходя мимо. Его госпитализировали в Иглинскую ЦРБ.
“Пожар ликвидирован в 12:40 на площади 10 квадратных метров. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России”, — добавили в ведомстве.