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В Иглинском районе Башкирии в пожаре погиб 39-летний мужчина, еще один человек пострадал

В Иглинском районе Башкирии в пожаре погиб 39-летний мужчина, еще один человек пострадал

16:25, 27 окт 2022

Сегодня, 27 октября, в поселке Иглино загорелась квартира в бревенчатом жилом доме размерами 10х15 метров. На место отправились экстренные службы.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, в ходе тушения пожара нашли тело 39-летнего погибшего мужчины. Еще один 58-летний мужчина получил отравление угарным газом, пытаясь оказать помощь, когда увидел пожар в доме, проходя мимо. Его госпитализировали в Иглинскую ЦРБ.

“Пожар ликвидирован в 12:40 на площади 10 квадратных метров. Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России”, — добавили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Иглино происшествия пожар
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