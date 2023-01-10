В Чишминском районе Башкирии при пожаре в доме погиб 69-летний мужчина
12:11, 10 янв 2023
Сегодня, 10 января, рано утром произошел пожар по улице Солнечной в поселке Чишмы Чишминского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.
На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. На момент прибытия пожарных загорелся бревенчатый дом размером 8х10 метров. Пожар был локализован в 7:00, ликвидировали в 7:15.
В ходе тушения обнаружен погибший 70-летний мужчина.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.