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В Чишминском районе Башкирии на пепелище в садах нашли тело сгоревшего мужчины

В Чишминском районе Башкирии на пепелище в садах нашли тело сгоревшего мужчины

21:28, 08 янв 2023

В Чишминском районе в садах «Нефтяник-1» около деревни Ключарево погиб в пожаре 62-летний мужчина. О происшествии сообщила сегодня, 8 января, пресс-служба управления МЧС России по Башкирии.

— Сгорел бревенчатый дом площадью 7 х 8 метров. Тело погибшего обнаружено в ходе тушения огня, — уточнили в ведомстве.



Известно, что на место были направлены две машины и пятеро пожарных МЧС России, трое спасателей и одна единица техники от республиканского ГК ЧС и доброволец на пожарной машине Чишминского маслоэлеваторного завода.

Обстоятельства и причины произошедшего уточняются, расследование ведет дознаватель МЧС.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Чишминский район происшествия пожар смерть
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