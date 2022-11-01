Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Бирском районе Башкирии при пожаре погибла женщина

В Бирском районе Башкирии при пожаре погибла женщина

09:04, 01 ноя 2022

В Бирском районе вечером 31 октября произошел пожар со смертельным исходом, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии. Пламя охватило частный жилой дом на улице Пролетарской в селе Пономаревка.



Пожарных на место инцидента вызвали соседи. Очевидцы до приезда экстренных служб пытались ведрами тушить огонь своими силами.

За чуть менее чем 10 минут огнеборцам удалось ликвидировать горение. Во время тушения пожара спасатели вынесли из дома бездыханное тело 54-летней хозяйки дома. Увы, спасти ее было уже невозможно, смерть наступила еще до приезда экстренных служб.  

Что послужило причиной пожара, в данный момент еще предстоит выяснить. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.


Ранее сообщалось о пожаре на улице Правды в Уфе, жертвой которого стал 56-летний мужчина. Медики отчаянно боролись за его жизнь, однако спасти уфимца не удалось.

Читайте также:

В Бирском районе Башкирии Мерседес врезался в электроопору и загорелся, есть жертвы
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бирский район происшествия пожар Пономаревка
Читайте также

В Бирском районе Башкирии спасатели извлекли из воды тело утонувшего мужчины
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе Башкирии спасатели извлекли из воды тело утонувшего мужчины
В Иглинском районе произошло два пожара в которых погибли два человека
Происшествия в Башкирии
В Иглинском районе произошло два пожара в которых погибли два человека
В Миякинском районе Башкирии во время пожара погиб 36-летний мужчина
Происшествия в Башкирии
В Миякинском районе Башкирии во время пожара погиб 36-летний мужчина
В Башкирии во время пожара в жилом доме погибла пенсионерка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время пожара в жилом доме погибла пенсионерка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: