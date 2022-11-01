В Бирском районе Башкирии при пожаре погибла женщина

09:04, 01 ноя 2022

В Бирском районе вечером 31 октября произошел пожар со смертельным исходом, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии. Пламя охватило частный жилой дом на улице Пролетарской в селе Пономаревка.







Пожарных на место инцидента вызвали соседи. Очевидцы до приезда экстренных служб пытались ведрами тушить огонь своими силами.



За чуть менее чем 10 минут огнеборцам удалось ликвидировать горение. Во время тушения пожара спасатели вынесли из дома бездыханное тело 54-летней хозяйки дома. Увы, спасти ее было уже невозможно, смерть наступила еще до приезда экстренных служб.



Что послужило причиной пожара, в данный момент еще предстоит выяснить. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.





Ранее сообщалось о пожаре на улице Правды в Уфе, жертвой которого стал 56-летний мужчина. Медики отчаянно боролись за его жизнь, однако спасти уфимца не удалось.

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Фото: МЧС по РБ