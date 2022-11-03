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В Октябрьском в сгоревшем доме нашли тело мужчины

В Октябрьском в сгоревшем доме нашли тело мужчины

15:46, 03 ноя 2022

Сегодня, 3 ноября, в службу спасения позвонили жители улицы Чапаева в Октябрьском и рассказали о том, что огонь охватил жилой дом. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.



На место оперативно приехали пожарные и другие экстренные службы. Они начали тушить пламя, которое разгорелось внутри бревенчатого дома размерами 7х8 метров. Проникнув внутрь, в 14:29 им удалось ликвидировать огонь. Дом оказался затоплен водой. К сожалению, в одной из комнат был найден погибшим 48-летний мужчина. Следственно-оперативная группа выясняет причину возгорания.

Ранее сообщалось о том, что в Октябрьском в пожаре погиб житель садового дома.

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Источник: proural.info
Фото: МЧС по РБ
Теги: Октябрьский происшествия смерть пожар
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