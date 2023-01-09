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На автодороге М5 "Урал" в Иглинском районе Башкирии столкнулись легковушка и грузовик

На автодороге М5 "Урал" в Иглинском районе Башкирии столкнулись легковушка и грузовик

19:05, 09 янв 2023

Сегодня, 9 января, в 16.45 в Иглинском районе на 1500 километре федеральной автодороги М5 "Урал" произошло ДТП с пострадавшими. 

По имеющимся данным, 67-летний житель ХМАО, управляя автомобилем "Лада Ларгус", предположительно, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу грузовому "MAN" под управлением 60-летнего жителя Саратовской области, который двигался по главной дороге.



В результате ДТП водитель и 66-летняя пассажирка отечественного автомобиля госпитализированы в медицинское учреждение. Подробности уточняются. 

Ранее сообщалось о том, что в Иглино 18-летний водитель Granta без прав сбил трех пешеходов, один из них погиб.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Иглинский район происшествия аварии
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