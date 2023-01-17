В Туймазинском районе Башкирии в пожаре погиб 62-летний мужчина

08:58, 17 янв 2023

Сегодня, 17 января, в Башкирии из-за пожара погиб 62-летний мужчина. Об этом говорится в сообщении республиканского МЧС.



По данным ведомства, трагедия произошла в деревне Самсыково Туймазинского района — загорелся дом из бревен. Пожар удалось потушить. На месте возгорания найдено тело мужчины 1961 года рождения. Причины смерти и пожара выясняются, на месте трагедии работает дознаватель МЧС России.







— Вообще в пожарах достаточно 1–2 вдохов дыма и человек теряет сознание и умирает, поэтому непригодная для дыхания среда так опасна. А причины смерти уже будут выяснять следственно-оперативная группа, — разъяснили в МЧС Башкирии.

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Фото: МЧС по РБ