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В Туймазинском районе Башкирии в пожаре погиб 62-летний мужчина

В Туймазинском районе Башкирии в пожаре погиб 62-летний мужчина

08:58, 17 янв 2023

Сегодня, 17 января, в Башкирии из-за пожара погиб 62-летний мужчина. Об этом говорится в сообщении республиканского МЧС.

По данным ведомства, трагедия произошла в деревне Самсыково Туймазинского района — загорелся дом из бревен. Пожар удалось потушить. На месте возгорания найдено тело мужчины 1961 года рождения. Причины смерти и пожара выясняются, на месте трагедии работает дознаватель МЧС России.



— Вообще в пожарах достаточно 1–2 вдохов дыма и человек теряет сознание и умирает, поэтому непригодная для дыхания среда так опасна. А причины смерти уже будут выяснять следственно-оперативная группа, — разъяснили в МЧС Башкирии.

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Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия пожар Самсыково смерть
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