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В Уфе на улице Ленина сбили мать и ее 4-летнюю дочь

В Уфе на улице Ленина сбили мать и ее 4-летнюю дочь

14:07, 31 янв 2023

Сегодня днем, 31 января, в центре Уфы иномарка сбила мать и ее 4-летнюю дочь. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Ленина. Согласно предварительным данным, 40-летняя женщина за Opel Antara, совершая поворот с улицы Достоевского, наехала женщину и ее маленькую дочку, когда они переходили дорогу на зленый сигнал светофора.



Обоих пострадавших на скорой помощи доставили в больницу. В настоящее время на мете ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Происшествие случилось около торгового центра «Планета». 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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