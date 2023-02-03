В Альшеевском районе Башкирии пенсионерка получила ожоги, пытаясь потушить загоревшийся дом

15:29, 03 фев 2023

В селе Крымский Альшеевского района сгорел частный дом. Когда приехали спасатели, он уже горел открытым огнем.



Хозяйка в тот день топила печь и вынесла горячие угли в железном ведре на веранду, а сама села смотреть телевизор. Спустя некоторое время сработал пожарный извещатель, который был установлен в 2020 году. Услышав сигнал, проходившие мимо сельчане прибежали на помощь.







Женщина к тому времени вышла на веранду и, увидев огонь, стала тушить его. В результате она получила ожоги второй степени, сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Альшеевском районе Башкирии в жутком ДТП погибла пассажирка.

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Фото: МЧС по РБ