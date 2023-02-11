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В гаражном кооперативе в Дюртюлях нашли тело сгоревшего мужчины

В гаражном кооперативе в Дюртюлях нашли тело сгоревшего мужчины

13:45, 11 фев 2023

В МЧС Башкирии сообщили о гибели жителя Дюртюлей. По информации ведомства, 11 февраля мужчину нашли в одном из гаражных кооперативов.

Предварительно известно, что смерть наступила в результате пожара. Огонь повредил гараж и автомобиль ВАЗ-2107. Погибшего нашли во время тушения огня.



Точные причины случившегося пока еще устанавливаются, на месте ЧП работают дознаватели и оперативно-следственная группа.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Дюртюлинском районе Башкирии в ДТП с КамАЗом пострадали два человека. В результате аварии 32-летний водитель легковушки и его 36-летняя пассажирка получили травмы, медики их госпитализировали.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Дюртюли Дюртюлинский район происшествия пожар смерть
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