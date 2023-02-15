Восьмиклассник из Уфы спас соседку из пожара

09:44, 15 фев 2023

Историю о том, как 14-летний Валерий Медведков спас из горящей квартиры соседку, едва не задохнувшуюся от дыма, рассказали в МЧС Башкирии.







Случай произошел в январе этого года, напуганная жительница квартиры в многоэтажке на Уфимском шоссе неудачно попыталась затушить огонь на сковородке, где загорелось раскаленное масло: женщина залила посуду водой, отчего пламя загорелось еще сильнее и перешло на натяжной потолок.



Все помещение в момент заволокло дымом. Как вспоминает хозяйка квартиры, она уже начала задыхаться, но сумела добраться до двери и открыть ее. На пороге уже стоял подоспевший на помощь соседский мальчик.





Не теряя ни секунды, парень вызвал пожарных, сам потушил огонь, после чего проветрил квартиру и подъезд, открыв окна с 6 по 10 этажи.



В региональном МЧС рассказали, что сейчас в главном управлении рассматривается вопрос о награждении школьника.

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Фото: МЧС