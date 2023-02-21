В Башкирии мужчина получил страшные ожоги от взорвавшегося самогонного аппарата

18:01, 21 фев 2023

Самогонный аппарат взорвался и сильно обжёг жителя Баймака. Он варил подарки к 23 Февраля.



48-летний Марат неловко повернулся в домашней винокурне и уронил на пол перегонный куб, который от удара сдетонировал. После этого загорелся мужчина, его потушила жена, она же вызвала скорую и пожарных.



Марат в реанимации с ожогами примерно 50% тела, у супруги обгорели плечи, руки и лицо. На месте работает МЧС.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Баймакском районе Башкирии при пожаре в деревянном доме погиб мужчина.



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Источник: Mash Batash

Фото: Mash Batash