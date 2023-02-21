Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии мужчина получил страшные ожоги от взорвавшегося самогонного аппарата

В Башкирии мужчина получил страшные ожоги от взорвавшегося самогонного аппарата

18:01, 21 фев 2023

Самогонный аппарат взорвался и сильно обжёг жителя Баймака. Он варил подарки к 23 Февраля.

48-летний Марат неловко повернулся в домашней винокурне и уронил на пол перегонный куб, который от удара сдетонировал. После этого загорелся мужчина, его потушила жена, она же вызвала скорую и пожарных.

Марат в реанимации с ожогами примерно 50% тела, у супруги обгорели плечи, руки и лицо. На месте работает МЧС.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Баймакском районе Башкирии при пожаре в деревянном доме погиб мужчина.

Читайте также:

В Уфе при пожаре в жилом доме обгорел мужчина
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: Mash Batash
Фото: Mash Batash
Теги: Баймак Баймакский район пожар происшествия
Читайте также

В Салавате в квартире взорвался самогонный аппарат, пострадали 2 человека
Происшествия в Башкирии
В Салавате в квартире взорвался самогонный аппарат, пострадали 2 человека
В Стерлитамакском районе работник ТЭЦ получил ожоги
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамакском районе работник ТЭЦ получил ожоги
В Бураевском районе Башкирии возле заправки в фуре дальнобойщика взорвался газовый баллон
Происшествия в Башкирии
В Бураевском районе Башкирии возле заправки в фуре дальнобойщика взорвался газовый баллон
В Зианчуринском районе Башкирии заживо сгорели мать с сыном
Происшествия в Башкирии
В Зианчуринском районе Башкирии заживо сгорели мать с сыном


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: