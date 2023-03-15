Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии разыскивают пропавшего в 2020-м году молодого мужчину

В Башкирии разыскивают пропавшего в 2020-м году молодого мужчину

15:21, 15 мар 2023

В Башкортостане продолжаются поиски 34-летнего Геннадия Сычкова, который пропал 26 декабря 2020 года в населенном пункте Новая Казанковка в Мелеузовском районе республики. Об этом сообщает сообщество «Лиза Алерт. Башкортостан» в социальной сети "ВКонтакте".

Описание разыскиваемого: рост 180 см, среднего телосложения, русые волосы и голубые глаза. Пропавший был одет в черную куртку, светло-голубые джинсы и коричневые ботинки.



Всем, кто располагает информацией о местонахождении Геннадия Сычкова, просьба сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Мелеузе директор муниципального Дворца спорта ответит за присвоение денежных средств, которые он должен был вносить в кассу. 

Читайте также:

В Башкирии начали поиски пропавшего 20-летнего Ильнара Мингазова
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт
Теги: Мелеузовский район происшествия поиск
Читайте также

В Башкирии продолжаются поиски пропавшего полтора года назад Геннадия Сычкова
Происшествия в Башкирии
В Башкирии продолжаются поиски пропавшего полтора года назад Геннадия Сычкова
В Мелеузовском районе, после новогоднего корпоратива, пропал Геннадий Сычков
Происшествия в Башкирии
В Мелеузовском районе, после новогоднего корпоратива, пропал Геннадий Сычков
В Башкирии пропал житель Уфы Айдар Ишкулов
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал житель Уфы Айдар Ишкулов
В Башкирии пропал житель Куюргазинского района Константин Колесник
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пропал житель Куюргазинского района Константин Колесник


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: