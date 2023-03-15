В Башкирии разыскивают пропавшего в 2020-м году молодого мужчину

15:21, 15 мар 2023

В Башкортостане продолжаются поиски 34-летнего Геннадия Сычкова, который пропал 26 декабря 2020 года в населенном пункте Новая Казанковка в Мелеузовском районе республики. Об этом сообщает сообщество «Лиза Алерт. Башкортостан» в социальной сети "ВКонтакте".



Описание разыскиваемого: рост 180 см, среднего телосложения, русые волосы и голубые глаза. Пропавший был одет в черную куртку, светло-голубые джинсы и коричневые ботинки.







Всем, кто располагает информацией о местонахождении Геннадия Сычкова, просьба сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Мелеузе директор муниципального Дворца спорта ответит за присвоение денежных средств, которые он должен был вносить в кассу.

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Фото: Лиза Алерт