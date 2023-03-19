Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии в 5-этажке загорелась квартира: погиб мужчина

В Башкирии в 5-этажке загорелась квартира: погиб мужчина

09:39, 19 мар 2023

В воскресенье, 19 марта, в городе Благовещенск по ул. Седова в утреннее время произошел пожар в квартире. В результате происшествия погиб один человек.

Спасатели МЧС России рассказали, что в 1-комнатной квартире, находящейся на втором этаже 5-этажного жилого дома, горело домашнее имущество.



Пожар ликвидировали на площади 1,5 квадратных метра. Причину возгорания предстоит выяснить. На месте инцидента сейчас работаю оперативники следственной группы и дознаватель МЧС РФ.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Благовещенском районе Башкортостана браконьеры застрелили беременную лосиху и двух лосят. Туши убитых животных были обнаружены инспекторами региональной ассоциации охотников и рыболовов.

Читайте также:

В Уфе возник пожар в магазине «Магнит»
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: Благовещенск Благовещенский район происшествия пожар смерть
Читайте также

В Башкирии произошел пожар в квартире: погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии произошел пожар в квартире: погиб мужчина
В Октябрьском из дома, где загорелась квартира эвакуировали 7 человек
Происшествия в Башкирии
В Октябрьском из дома, где загорелась квартира эвакуировали 7 человек
В Башкирии мужчина погиб после пожара в квартире
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина погиб после пожара в квартире
В Белорецке в крупном пожаре погибла пожилая женщина
Происшествия в Башкирии
В Белорецке в крупном пожаре погибла пожилая женщина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: