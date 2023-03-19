В Башкирии в 5-этажке загорелась квартира: погиб мужчина

09:39, 19 мар 2023

В воскресенье, 19 марта, в городе Благовещенск по ул. Седова в утреннее время произошел пожар в квартире. В результате происшествия погиб один человек.



Спасатели МЧС России рассказали, что в 1-комнатной квартире, находящейся на втором этаже 5-этажного жилого дома, горело домашнее имущество.







Пожар ликвидировали на площади 1,5 квадратных метра. Причину возгорания предстоит выяснить. На месте инцидента сейчас работаю оперативники следственной группы и дознаватель МЧС РФ.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Благовещенском районе Башкортостана браконьеры застрелили беременную лосиху и двух лосят. Туши убитых животных были обнаружены инспекторами региональной ассоциации охотников и рыболовов.

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Автор: Семен Подгорный