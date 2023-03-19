В Башкирии в 5-этажке загорелась квартира: погиб мужчина
09:39, 19 мар 2023
В воскресенье, 19 марта, в городе Благовещенск по ул. Седова в утреннее время произошел пожар в квартире. В результате происшествия погиб один человек.
Спасатели МЧС России рассказали, что в 1-комнатной квартире, находящейся на втором этаже 5-этажного жилого дома, горело домашнее имущество.
Пожар ликвидировали на площади 1,5 квадратных метра. Причину возгорания предстоит выяснить. На месте инцидента сейчас работаю оперативники следственной группы и дознаватель МЧС РФ.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Благовещенском районе Башкортостана браконьеры застрелили беременную лосиху и двух лосят. Туши убитых животных были обнаружены инспекторами региональной ассоциации охотников и рыболовов.
Читайте также:В Уфе возник пожар в магазине «Магнит»
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии произошел пожар в квартире: погиб мужчина
Происшествия в Башкирии
В Октябрьском из дома, где загорелась квартира эвакуировали 7 человек
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина погиб после пожара в квартире
Происшествия в Башкирии
В Белорецке в крупном пожаре погибла пожилая женщина