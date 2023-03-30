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На поле в Башкирии на площади 2 гектара загорелась трава

На поле в Башкирии на площади 2 гектара загорелась трава

09:48, 30 мар 2023

Вчера вечером, 29 марта, в Кушнаренковском районе, возле поворота в сторону озера Ильмурзино, загорелась сухая трава на площади 2 га.

На место выехали экстренные службы, а также неравнодушные граждане. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, угрозы распространения не было. Погибших и пострадавших нет.

“ Пожар локализован, тушение продолжается. Причина пожара устанавливается. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России”, — добавили в ведомстве.

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Автор: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кушнаренковский район происшествия пожар
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