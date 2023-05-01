В Башкирии малолетний ребенок сорвался со скалы
11:16, 01 май 2023
В Учалинском районе Башкортостана в больницу попал девятилетний ребенок, упавший со скалы. По данным республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, инцидент случился накануне в населенном пункте Ильчигулово.
В данный момент ребенок находится в миасской больнице № 2. Что стало причиной падения установят правоохранительные органы.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в городе Белорецк утонул подросток, сорвавшийся в местный пруд со скалы.
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Автор: Семен Подгорный
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