Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии малолетний ребенок сорвался со скалы

В Башкирии малолетний ребенок сорвался со скалы

11:16, 01 май 2023

В Учалинском районе Башкортостана в больницу попал девятилетний ребенок, упавший со скалы. По данным республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, инцидент случился накануне в населенном пункте Ильчигулово.

В данный момент ребенок находится в миасской больнице № 2. Что стало причиной падения установят правоохранительные органы.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что  в городе Белорецк утонул подросток, сорвавшийся в местный пруд со скалы.

Читайте также:

В Башкирии на реке в деревне утонула 8-летняя девочка
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: Учалинский район происшествия несчастный случай
Читайте также

В Башкирии 12-летняя девочка упала с трехметровой скалы
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 12-летняя девочка упала с трехметровой скалы
В Башкирии мужчина сорвался с трехметровой скалы
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина сорвался с трехметровой скалы
В Башкирии на реке в деревне утонула 8-летняя девочка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на реке в деревне утонула 8-летняя девочка
В Белорецком районе Башкирии молодая альпинистка сорвалась со скалы
Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе Башкирии молодая альпинистка сорвалась со скалы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: