Жительница Башкирии, сплавляясь по реке, получила тяжелую травму головы

12:02, 01 май 2023

В Бурзянском районе Башкортостана 29-летняя молодая женщина получила серьезную травму головы в ходе сплава по реке.



Информацию об этом в воскресенье вечером, 30 апреля, передали в республиканском Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.



В связи с полученными травмами, любительница экстремального спорта была госпитализирована в центральную районную больницу Старосубхангулово.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии утонул пожилой рыбак.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: госкомитет Башкирии по ЧС