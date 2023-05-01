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Жительница Башкирии, сплавляясь по реке, получила тяжелую травму головы

Жительница Башкирии, сплавляясь по реке, получила тяжелую травму головы

12:02, 01 май 2023

В Бурзянском районе Башкортостана 29-летняя молодая женщина получила серьезную травму головы в ходе сплава по реке.

Информацию об этом в воскресенье вечером, 30 апреля, передали в республиканском Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

В связи с полученными травмами, любительница экстремального спорта была госпитализирована в центральную районную больницу Старосубхангулово.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что  в Башкирии утонул пожилой рыбак.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: госкомитет Башкирии по ЧС
Теги: Бурзянский район происшествия
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