Жительница Башкирии, сплавляясь по реке, получила тяжелую травму головы
12:02, 01 май 2023
В Бурзянском районе Башкортостана 29-летняя молодая женщина получила серьезную травму головы в ходе сплава по реке.
Информацию об этом в воскресенье вечером, 30 апреля, передали в республиканском Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.
В связи с полученными травмами, любительница экстремального спорта была госпитализирована в центральную районную больницу Старосубхангулово.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Башкирии утонул пожилой рыбак.
Читайте также:В Башкирии малолетний ребенок сорвался со скалы
Автор: Семен Подгорный
Фото: госкомитет Башкирии по ЧС
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пожилая женщина пытаясь потушить загоревшуюся траву получила ожоги 85% тела
Происшествия в Башкирии
В Уфе под колеса иномарки попала 18-летняя девушка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на реке в деревне утонула 8-летняя девочка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на озере Улукуль утонул рыбак