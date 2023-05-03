В Уфе на улице Дзержинского загорелся 2-этажный дом
14:07, 03 май 2023
В городе Уфе в среду, 3 мая, на ул. Дзержинского загорелся 2-этажный многоквартирный дом барачного типа. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.
На данный момент на месте пожара находятся экстренные службы. По имеющимся данным, пожар возник на 2-ом этаже строения, общей площадью 30 квадратных метров. В тушении пожара задействованы три ствола.
Читайте также:В крупном мебельном магазине Башкирии возник пожар
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Уфе загорелся деревянный дом, пострадали 3 человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из пожара, охватившего жилой дом, спасли 2 человека
Происшествия в Башкирии
В Караидельском районе Башкирии в страшном пожаре погиб пенсионер
Происшествия в Башкирии
В Уфе на парковке ТРЦ «Июнь» загорелось сено