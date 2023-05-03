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В Уфе на улице Дзержинского загорелся 2-этажный дом

В Уфе на улице Дзержинского загорелся 2-этажный дом

14:07, 03 май 2023

В городе Уфе в среду, 3 мая, на ул. Дзержинского загорелся 2-этажный многоквартирный дом барачного типа. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.

На данный момент на месте пожара находятся экстренные службы. По имеющимся данным, пожар возник на 2-ом этаже строения, общей площадью 30 квадратных метров. В тушении пожара задействованы три ствола.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа пожар происшествия Уфа
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