В Башкирии произошел пожар в доме многодетной семьи

23:27, 04 май 2023

Днем в четверг, 4 мая, в Салавате пожар уничтожил частный дом и гаражную постройку. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.







По информации ведомства, инцидент случился на ул. Бельская. На место возгорания прибыли спасатели МЧС, которые ликвидировали горение, несмотря на трудности, связанные с сильным ветром.



ЧП произошло в жилом доме, в котором проживала многодетная семья. В момент пожара родители были дома, в то время как четверо детей находились в школе. В результате произошедшего, никто из семьи не пострадал. Сейчас городская администрация решает вопрос об оказании помощи погорельцам.





Дознаватель МЧС проводит расследование для установления причины ЧП.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ