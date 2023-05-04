В Башкирии произошел пожар в доме многодетной семьи
23:27, 04 май 2023
Днем в четверг, 4 мая, в Салавате пожар уничтожил частный дом и гаражную постройку. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.
По информации ведомства, инцидент случился на ул. Бельская. На место возгорания прибыли спасатели МЧС, которые ликвидировали горение, несмотря на трудности, связанные с сильным ветром.
ЧП произошло в жилом доме, в котором проживала многодетная семья. В момент пожара родители были дома, в то время как четверо детей находились в школе. В результате произошедшего, никто из семьи не пострадал. Сейчас городская администрация решает вопрос об оказании помощи погорельцам.
Дознаватель МЧС проводит расследование для установления причины ЧП.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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