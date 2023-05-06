В Башкирии 28 пассажиров автобуса попали в аварию с легковым авто
13:48, 06 май 2023
Серьезная авария произошла в субботу, 6 мая, в Иглинском районе Башкирии недалеко от населенного пункта Тикеево. По данным республиканского ГИБДД, в результате ДТП травмы получил 27-летний мужчина.
В дорожной полиции сообщили, что столкновение между автобусом "Хигер" и встречной автомашиной "Нива Шевроле" произошло на участке автотрассы М-5. В результате произошедшего травмы получил мужчина, управлявший "Шевроле". Его госпитализировали каретой скорой помощи.
В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники ГИБДД. В автобусе, который двигался по маршруту Казань - Челябинск, находилось 28 пассажиров. Никто из них не пострадал.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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