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Под Уфой пенсионеру оторвало стопу, в ходе использования мотоблока

Под Уфой пенсионеру оторвало стопу, в ходе использования мотоблока

21:39, 15 май 2023

Пенсионер в селе под Уфой получил серьезную травму, в ходе эксплуатации мотоблока.

В Министерстве здравоохранения Башкирии подтвердили инцидент, связанный с получением тяжелой травмы, полученной 72-летним мужчиной в Уфимском районе. Пенсионер, проживающий в населенном пункте Зубово, лишился части нижней конечности в результате несчастного случая.



По словам представителей пресс-службы ведомства, пенсионеру оторвало стопу, и его госпитализировали в уфимскую ГКБ № 21. Несмотря на серьезность травмы, он находится в стабильном состоянии.

Пострадавшего ожидает долгий период лечения.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что вчера в Уфе произошел взрыв в пункте приема металлолома, в результате которого погиб 55-летний рабочий.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
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