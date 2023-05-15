Под Уфой пенсионеру оторвало стопу, в ходе использования мотоблока

21:39, 15 май 2023

Пенсионер в селе под Уфой получил серьезную травму, в ходе эксплуатации мотоблока.



В Министерстве здравоохранения Башкирии подтвердили инцидент, связанный с получением тяжелой травмы, полученной 72-летним мужчиной в Уфимском районе. Пенсионер, проживающий в населенном пункте Зубово, лишился части нижней конечности в результате несчастного случая.







По словам представителей пресс-службы ведомства, пенсионеру оторвало стопу, и его госпитализировали в уфимскую ГКБ № 21. Несмотря на серьезность травмы, он находится в стабильном состоянии.



Пострадавшего ожидает долгий период лечения.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что вчера в Уфе произошел взрыв в пункте приема металлолома, в результате которого погиб 55-летний рабочий.

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Автор: Семен Подгорный