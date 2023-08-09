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В Башкирии под колесами Рено погиб мужчина

В Башкирии под колесами Рено погиб мужчина

14:19, 09 авг 2023

На территории Абзелиловского района Башкирии произошло ДТП, в результате которого в возрасте 44 лет погиб мужчина. Его задавил водитель «Рено Логан». Подробности происшествия сообщили в пресс-центре региональной ГИБДД.

Согласно информации, предоставленной ведомством, дорожно-транспортное происшествие случилось на 268-м километре трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. После произошедшего нарушитель покинул место аварии, однако через 2 часа вернулся обратно. В это самое время бригада медиков скорой прилагала все усилия, чтобы спасти пешехода, но пациент умер.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Абзелиловском районе РБ простились с мобилизованным на СВО Динисом Гайнитдиновым

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Абзелиловский район происшествия ДТП смерть
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