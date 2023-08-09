В Башкирии в ДТП попал экскурсионный автобус с пенсионерами

16:20, 09 авг 2023

На территории Нуримановского района Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским транспортом.

По предварительной информации, недалеко от населенного пункта Красный Ключ, на участке трассы Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка, водитель из Караидельского района, за рулем автобуса ПАЗ, во время движения задним ходом съехал в кювет и врезался в деревянное ограждение. В момент происшествия в салоне автобуса находились 29 пассажиров. Они не пострадали. Отмечается, что группа пожилых людей совершала экскурсию по маршруту «Караидель — Красный Ключ», в рамках программы «Башкирское долголетие».

Сейчас администрация Нуримановского района и компания «Красный Ключ» организовали чаепитие на территории парка «Красный Ключ». Для дальнейшей доставки пассажиров по маршруту был задействован запасной автобус.

На месте ДТП находятся дорожные полицейские и другие службы экстренного реагирования. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Нуримановском районе РБ после столкновения с электроопорой погиб пассажир иномарки.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ