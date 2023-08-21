В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тела мужчины и его сожительницы

19:19, 21 авг 2023

В результате пожара, который произошел 18 августа в частном деревянном жилом доме по улице Мира в Благовещенске, погибли два человека - мужчина и женщина.

По информации, предоставленной пресс-службой республиканского следственного комитета, их тела были обнаружены во время тушения огня. Погибшие - 43-летний мужчина и его 45-летняя сожительница.

В настоящий момент данный инцидент расследуется. Следственные органы провели осмотр жилища, назначили судебные экспертизы и провели допрос свидетелей. Согласно предварительным данным, возможной причиной пожара стало небрежное обращение с огнем во время курения.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в селе Верхний Изяк Благовещенского района РБ в собственном доме заживо сгорел мужчина.

Читайте также: В Башкирии от удара молнии загорелась трансформаторная подстанция

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по РБ