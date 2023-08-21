В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тела мужчины и его сожительницы
19:19, 21 авг 2023
В результате пожара, который произошел 18 августа в частном деревянном жилом доме по улице Мира в Благовещенске, погибли два человека - мужчина и женщина.
По информации, предоставленной пресс-службой республиканского следственного комитета, их тела были обнаружены во время тушения огня. Погибшие - 43-летний мужчина и его 45-летняя сожительница.
В настоящий момент данный инцидент расследуется. Следственные органы провели осмотр жилища, назначили судебные экспертизы и провели допрос свидетелей. Согласно предварительным данным, возможной причиной пожара стало небрежное обращение с огнем во время курения.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в селе Верхний Изяк Благовещенского района РБ в собственном доме заживо сгорел мужчина.
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