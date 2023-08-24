Житель Башкирии решил угнать «Жигули», чтобы съездить за вениками

09:44, 24 авг 2023

На территории Белебеевского района Башкирии полицейские задержали местного жителя, угнавшего автомобиль.

В пресс-службе МВД по Республике Башкортостан сообщили о задержании сельчанина, который угнал автомобиль. Согласно данным ведомства, 63-летний пенсионер обратился в правоохранительные органы с сообщением о пропаже своего автомобиля марки «Жигули». По словам пострадавшего, после окончания рабочего дня он оставил своё транспортное средство возле гаража, а ключ зажигания не вынул. Спустя какое-то время они вышли с супругой на улицу, а машины у гаража уже не было.

Полицейские нашли похищенный автомобиль всего в 300 метрах от места происшествия. За рулем находился 40-летний житель населенного пункта Алексеевка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе допроса он признался в совершении преступления объяснив, что хотел съездить в лес за вениками. Однако во время движения «Жигули» заглох.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

Ранее издание Newsbash сообщало об еще одном происшествии в Башкортостане, произошедшем в Белебеевском районе: мужчина избил сожительницу и оставил ее умирать в прихожей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ