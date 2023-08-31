В Башкирии перевернулся автобус, пострадали 2 пассажира
18:54, 31 авг 2023
На территории Чишминского района Башкирии сегодня, 31 августа, произошло серьезное ДТП, в результате чего перевернулся автобус, в котором ехали 12 пассажиров. Подробности сообщили в информационной службе Госкомитета РБ по ЧС.
Происшествие случилось на участке автодороги недалеко от населенного пункта Енгалышево. Водитель транспортного средства потерял управление и автобус упал на бок. К месту аварии направились спасатели ПЧ с. Булгаково и другие службы экстренного реагирования.
В результате произошедшего травмы получили 2 человека. Они были доставлены каретой скорой помощи в уфимскую ГКБ Демского района.
Сотрудники ведомства призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что на трассе в Чишминском районе в жутком ДТП травмы получили два человека.
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