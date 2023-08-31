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В Башкирии перевернулся автобус, пострадали 2 пассажира

В Башкирии перевернулся автобус, пострадали 2 пассажира

18:54, 31 авг 2023

На территории Чишминского района Башкирии сегодня, 31 августа, произошло серьезное ДТП, в результате чего перевернулся автобус, в котором ехали 12 пассажиров. Подробности сообщили в информационной службе Госкомитета РБ по ЧС.

Происшествие случилось на участке автодороги недалеко от населенного пункта Енгалышево. Водитель транспортного средства потерял управление и автобус упал на бок. К месту аварии направились спасатели ПЧ с. Булгаково и другие службы экстренного реагирования.

В результате произошедшего травмы получили 2 человека. Они были доставлены каретой скорой помощи в уфимскую ГКБ Демского района.

Сотрудники ведомства призывают водителей быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что на трассе в Чишминском районе в жутком ДТП травмы получили два человека.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Чишминский район происшествия аварии
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