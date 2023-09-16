В Башкирии спасатели вывели 15 человек из горящего дома

11:00, 16 сен 2023

В пятницу вечером, 15 сентября, в башкирском городе Кумертау случился пожар в МКД, расположенном по улице Худайбердина. О происшествии сообщили представители МЧС по РБ.

По информации источника, возгорание началось в одной из квартир на пятом этаже. Из зоны опасности были благополучно эвакуированы 15 жильцов, 47 человек покинули свои квартиры самостоятельно, использовав лестничные марши. Огнеборцы не допустили распространение огня. В его ликвидации приняли участие 4 единицы техники и 19 спасателей.

Причины возникновения пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС.

Ранее на странице «Новости Кумертау» сообщалось об аварии, в результате которой автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения со «Шкодой» и «Ладой».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ