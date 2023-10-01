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В Башкирии две недели не могут найти пропавшего 31-летнего Вадима Куликова

В Башкирии две недели не могут найти пропавшего 31-летнего Вадима Куликова

19:50, 01 окт 2023

Пропажа 31-летнего уфимца Вадима Куликова вызывает серьезные беспокойства у его близких. В ночь с 17 на 18 сентября молодой человек покинул свой дом и исчез без вести.

По словам Ангелины, знакомой Вадима, он вышел из дома, одетый лишь в шорты и майку, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Друзья Вадима обратились в полицию, чтобы сообщить о его пропаже, так как у него нет семьи, которая могла бы это сделать.

Женщина поделилась информацией, что похожего на пропавшего жителя Уфы недавно видели в Стерлитамаке, а также были свидетельства о возможном его присутствии в Уфе.

В данное время поиски Вадима Куликова активно ведут полицейские, а также его друзья. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении или видел его, просят немедленно связаться с правоохранителями по номеру 112 или связаться с Ангелиной Яхиной по номеру: 8-961-367-70-81.

Ранее издание Newsbash на странице «Уфа происшествия за сутки» сообщало о гибели 6-летней девочки, упавшей из окна многоэтажки.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа происшествия поиск
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