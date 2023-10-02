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В Башкирии лоб в лоб столкнулись Mitsubishi и Mazda, пострадали два человека

В Башкирии лоб в лоб столкнулись Mitsubishi и Mazda, пострадали два человека

19:42, 02 окт 2023

В воскресенье, 1 октября, в городе Стерлитамаке произошло ДТП с участием автомобилей Мазда и Митсубиши. Происшествие случилось днем на улице Кочетова. Водитель Мазды двигался в южном направлении от улицы Лесной в направлении улицы 7 ноября. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с автомобилем Митсубиши, находившимся рядом с домом №25 по улице Тупиковой.

В результате аварии пострадали пассажир Мазды и водитель Митсубиши, которых госпитализировали в первую горбольницу с травмами. Согласно данным, предоставленным информационной службой региональной Госавтоинспекцией, водитель Мазды находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него был составлен административный протокол.

Правоохранительные органы ведут расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства этого происшествия.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Стерлитамаке 10-месячный ребенок обжегся кипятком.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия в Стерлитамаке аварии ДТП происшествия
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