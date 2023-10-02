В Башкирии лоб в лоб столкнулись Mitsubishi и Mazda, пострадали два человека
19:42, 02 окт 2023
В воскресенье, 1 октября, в городе Стерлитамаке произошло ДТП с участием автомобилей Мазда и Митсубиши. Происшествие случилось днем на улице Кочетова. Водитель Мазды двигался в южном направлении от улицы Лесной в направлении улицы 7 ноября. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с автомобилем Митсубиши, находившимся рядом с домом №25 по улице Тупиковой.
В результате аварии пострадали пассажир Мазды и водитель Митсубиши, которых госпитализировали в первую горбольницу с травмами. Согласно данным, предоставленным информационной службой региональной Госавтоинспекцией, водитель Мазды находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него был составлен административный протокол.
Правоохранительные органы ведут расследование, чтобы выяснить причины и обстоятельства этого происшествия.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Стерлитамаке 10-месячный ребенок обжегся кипятком.
Читайте также:В Башкирии в лобовом столкновении пострадали 5 человек
Вы можете обсудить эту новость и поделиться своим мнением в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во ВКонтакте, и Одноклассники.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также