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Новая жертва огня: в Башкирии погиб 48-летний мужчина

Новая жертва огня: в Башкирии погиб 48-летний мужчина

12:05, 09 окт 2023

Накануне вечером в населенном пункте Аблаево Чекмагушевского района Башкирии произошла ужасная трагедия - пожар, унесший жизнь мужчины. Как сообщает Главное управление регионального МЧС, огонь возник в небольшом дощатом строении общей площадью 18 квадратных метров.

К моменту прибытия пожарных здание уже было охвачено пламенем. Пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы потушить стихию. В процессе тушения, внутри сгоревшего строения было обнаружено тело 48-летнего мужчины. К сожалению, спасти его не удалось.

По данному факту была сразу же сформирована следственно-оперативная группа. Также назначен дознаватель от МЧС России. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление причин и точных обстоятельств произошедшего.

Как отмечают в региональном управлении МЧС, с начала текущего года на территории Башкирии произошло уже свыше 8380 пожаров, унесших жизни 189 человек, еще 184 получили травмы и ожоги разной степени тяжести. При этом, несмотря на снижение общего количества возгораний по сравнению с прошлым годом, отмечается значительный рост числа погибших.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Чекмагушевский район происшествия пожар смерть
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