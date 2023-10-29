В Башкирии 76-летний пенсионер погиб страшной смертью

13:32, 29 окт 2023

В субботу вечером, 28 октября, на территории Кармаскалинского района Башкирии произошла трагедия – в населенном пункте Качеван в результате пожара, вспыхнувшего в одном из домов, погиб 76-летний местный житель.

Как сообщили в информационной службе Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, для выяснения обстоятельств происшествия и анализа причин, приведших к гибели человека, на место пожара выехал инструктор ведомства. В настоящее время все обстоятельства трагического случая устанавливаются полномочными органами.

К сожалению, подобные ЧП, уносящие человеческие жизни, происходят в республике нередко. Так, за последние 5 лет только на территории РБ пожарные извещатели предотвратили гибель свыше 1050 человек, из которых 394 – дети. В 2023 году благодаря срабатыванию этих устройств от огня удалось спастись 127 жильцам, в том числе 52 детям.

Читайте также: В Башкирии загорелся законсервированный танкер

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ