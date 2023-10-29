Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии 76-летний пенсионер погиб страшной смертью

В Башкирии 76-летний пенсионер погиб страшной смертью

13:32, 29 окт 2023

В субботу вечером, 28 октября, на территории Кармаскалинского района Башкирии произошла трагедия – в населенном пункте Качеван в результате пожара, вспыхнувшего в одном из домов, погиб 76-летний местный житель.

Как сообщили в информационной службе Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, для выяснения обстоятельств происшествия и анализа причин, приведших к гибели человека, на место пожара выехал инструктор ведомства. В настоящее время все обстоятельства трагического случая устанавливаются полномочными органами.

К сожалению, подобные ЧП, уносящие человеческие жизни, происходят в республике нередко. Так, за последние 5 лет только на территории РБ пожарные извещатели предотвратили гибель свыше 1050 человек, из которых 394 – дети. В 2023 году благодаря срабатыванию этих устройств от огня удалось спастись 127 жильцам, в том числе 52 детям.

В Башкирии загорелся законсервированный танкер

Читайте также:

В Башкирии загорелся законсервированный танкер
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Кармаскалинский район происшествия пожар смерть
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok