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«Не смогла найти в дыму выход»: в Башкирии мать и дочь погибли при пожаре в общежитии

«Не смогла найти в дыму выход»: в Башкирии мать и дочь погибли при пожаре в общежитии

В ночь на 19 ноября в общежитии на улице Некрасова в городе Янаул Республики Башкортостан произошел трагический пожар, унесший жизни 34-летней Оксаны М. и ее четырехлетней дочери Дины.

По предварительной версии, причиной возгорания стал брошенный кем-то непотушенный окурок, из-за чего вспыхнул хлам, скопившийся в подсобных помещениях общежития. Огонь быстро распространился, заполнив комнаты и лестничные пролеты едким дымом. Большинство жильцов успели эвакуироваться, однако Оксана и Дина, жившие в небольшой комнате на четвертом этаже, где и начался пожар, не смогли сориентироваться в густом дыму и найти выход наружу.

По словам соседей, в общежитии давно не следили за порядком, хотя там проживало много семей с детьми. Изношенная электропроводка, подсобные помещения, загроможденные колясками и другим хламом в нарушение правил пожарной безопасности, а также пренебрежение некоторых жильцов элементарными мерами предосторожности при курении – все это создавало угрозу возникновения пожара.

В ту роковую ночь старшие дети Оксаны находились в гостях у соседей, что и спасло им жизнь. Сама Оксана, почувствовав запах дыма, успела собрать сумку, завернуть дочь в мокрую простыню и выйти в коридор, но в густом дыму потеряла ориентир, а затем сознание от отравления продуктами горения.

К моменту прибытия спасателей огонь уже полностью охватил четвертый этаж. Пожарные эвакуировали по лестнице 19 человек, в том числе 10 детей, после чего приступили к тушению. Один из очевидцев, узнав, что Оксана с дочерью остались в здании, вернулся за ними. Сначала он нашел без сознания четырехлетнюю Дину и вынес ее наружу, затем вернулся за Оксаной. К этому моменту обе уже сильно пострадали от воздействия дыма и нуждались в срочной медицинской помощи.

Переданные медикам мать и дочь скончались по дороге в больницу, не приходя в сознание. Знакомые Оксаны вспоминают ее как добрую, отзывчивую женщину, которая очень любила детей.

Следователи в настоящее время проводят проверку, чтобы установить точную причину пожара и условия, способствовавшие его возникновению и тяжелым последствиям.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети, МЧС
Теги: Янаул происшествия пожар смерть
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