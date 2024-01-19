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В Мишкинском районе Башкирии в пожаре погибли девочки 3 и 4 лет

В Мишкинском районе Башкирии в пожаре погибли девочки 3 и 4 лет

В ночь на 19 января в деревне Лепешкино Мишкинского района Башкортостана произошёл страшный пожар, унёсший жизни двух маленьких девочек. По сообщениям пресс-служб прокуратуры и МЧС, огонь вспыхнул примерно в 2 часа ночи в частном жилом доме на улице Центральной.

В это время в доме находились мать с тремя детьми: две девочки 3 и 4 лет и младенец 7 месяцев. Когда начался пожар, матери с малышом на руках удалось выбежать на улицу, однако вернуться обратно за старшими детьми она уже не смогла из-за сильного задымления. К большому сожалению, спасти девочек пожарным так и не удалось - они погибли в огне.

Приехавшие на место пожара сотрудники МЧС сосредоточили все усилия на тушении полыхающего дома. Представители прокуратуры района приступили к проверке с целью установления причин трагедии и возможных нарушений требований пожарной безопасности.

Особенно трагично то, что старшей девочке, погибшей в огне, всего через несколько дней, 25 января, должно было исполниться пять лет.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Мишкинский район происшествия пожар
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