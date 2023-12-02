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В Уфе 8-летняя девочка попала под колеса кроссовера

В Уфе 8-летняя девочка попала под колеса кроссовера

Вчера днем в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней.

Как сообщается, 8-летний ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Блюхера, 18.

В этот момент по полосе двигался автомобиль Mitsubishi Outlander, которым управлял 39-летний мужчина. По предварительным данным, водитель вовремя не среагировал и совершил наезд на ребенка. В результате ДТП девочка получила травму ноги.

На место происшествия прибыла бригада медиков скорой. После оказания необходимой помощи пострадавшую отпустили домой.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Будет дана оценка соблюдению Правил дорожного движения всеми участниками происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия ДТП
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