В Уфе 8-летняя девочка попала под колеса кроссовера
Вчера днем в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетней.
Как сообщается, 8-летний ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Блюхера, 18.
В этот момент по полосе двигался автомобиль Mitsubishi Outlander, которым управлял 39-летний мужчина. По предварительным данным, водитель вовремя не среагировал и совершил наезд на ребенка. В результате ДТП девочка получила травму ноги.
На место происшествия прибыла бригада медиков скорой. После оказания необходимой помощи пострадавшую отпустили домой.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Будет дана оценка соблюдению Правил дорожного движения всеми участниками происшествия.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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