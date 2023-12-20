Пожар в Башкирии унес жизнь местного жителя, тело нашли в кресле

Во вторник, 19 декабря, произошел трагический случай в башкирском городе Давлеканово.

Как сообщили в информационной службе регионального МЧС, в одной из квартир по улице ДОС, вспыхнул пожар. Соседи, услышавшие шум и увидевшие дым, сразу же позвонили спасателям. Спустя 29 минут после звонка они приехали на место происшествия.

Горевшая квартира имела площадь 92 квадратных метра. Пожарным удалось локализовать огонь спустя 15 минут. Однако для 46-летнего мужчины, обнаруженного мёртвым в кресле в спальне, помощь пришла слишком поздно.

Как выяснил дознаватель, погибший мужчина жил один. В соседней квартире проживала многодетная семья из 10 человек - 3 взрослых и 7 детей.

Читайте также: В Башкирии за последние сутки сгорели 4 автомобиля

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ