В Башкирии разыскивают насильника

Полиция Башкирии объявила в розыск мужчину, подозреваемого в изнасиловании женщины в населенном пункте Старое Субханкулово. Инцидент произошёл поздно ночью 12 июля 2023 года примерно в 300 метрах к западу от дома No20 по улице Железнодорожной.

Приметы: на вид ему около 30-50 лет, рост от 170 до 180 см. В момент нападения мужчина был одет в тёмную кепку, спортивную олимпийку, трико, а также кроссовки тёмного цвета со шнурками.

Сообщается также, что злоумышленник владеет без акцента русским языком. У него широкие чёрные брови, нос средних размеров без горбинки и небольшие уши.

Полиция призывает всех, кто располагает какой-либо информацией о подозреваемом или обстоятельствах нападения, срочно связаться с дежурной частью МВД по Туймазинскому району по телефону 5-21-02 (код города 8-347-82) или 89174324340.

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Автор: Семен Подгорный