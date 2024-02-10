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72-летний мужчина стал жертвой пожара в Башкирии

72-летний мужчина стал жертвой пожара в Башкирии

В ночь с 9 на 10 февраля в населенном пункте Верхнелачентау Бирского района Башкирии произошел смертельный пожар. Огнем был полностью уничтожен частный жилой дом.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 02:14. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты и добровольцы. По прибытию было установлено, что горит бревенчатый дом с верандой площадью 45 квадратных метров.

В течение 30 минут огнеборцам удалось потушить открытое горение. Однако, при разборе завалов на кровати в одной из комнат был обнаружен погибший мужчина. Им оказался 72-летний хозяин дома.

Предположительной причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании бытовых электрических приборов. Точную причину возгорания установит дознаватель МЧС России.

По данному факту проводится проверка.

Сотрудники МЧС в очередной раз призывают граждан к бдительности и соблюдению правил пожарной безопасности:

  • Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
  • Не перегружайте электросеть.
  • Убедитесь, что печь и дымоход находятся в исправном состоянии.
  • Не курите в постели.
В Башкирии 55-летний мужчина погиб в результате ночного пожара В Башкирии 55-летний мужчина погиб в результате ночного пожара
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бирский район происшествия пожар
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