72-летний мужчина стал жертвой пожара в Башкирии

В ночь с 9 на 10 февраля в населенном пункте Верхнелачентау Бирского района Башкирии произошел смертельный пожар. Огнем был полностью уничтожен частный жилой дом.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 02:14. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты и добровольцы. По прибытию было установлено, что горит бревенчатый дом с верандой площадью 45 квадратных метров.

В течение 30 минут огнеборцам удалось потушить открытое горение. Однако, при разборе завалов на кровати в одной из комнат был обнаружен погибший мужчина. Им оказался 72-летний хозяин дома.

Предположительной причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании бытовых электрических приборов. Точную причину возгорания установит дознаватель МЧС России.

По данному факту проводится проверка.

Сотрудники МЧС в очередной раз призывают граждан к бдительности и соблюдению правил пожарной безопасности:

Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

Не перегружайте электросеть.

Убедитесь, что печь и дымоход находятся в исправном состоянии.

Не курите в постели.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ