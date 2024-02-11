Трагедия в Башкирии: в сгоревшем доме найден погибший

Утро 11 февраля в Белокатайском районе омрачилось трагическим происшествием. В селе Ургала вспыхнул жилой дом, унеся жизнь одного человека.

На борьбу с огнём прибыли пожарные расчеты МЧС, добровольная пожарная дружина и подразделения "Газпрома". Спасателям потребовалось 43 минуты, чтобы полностью ликвидировать пламя.

В ходе тушения в сгоревшем доме было обнаружено тело мужчины 1966 года рождения.

Причины и обстоятельства возгорания пока остаются неизвестными. Специалисты проводят все необходимые экспертизы, чтобы установить точную картину произошедшего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ