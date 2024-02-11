Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Трагедия в Башкирии: в сгоревшем доме найден погибший

Трагедия в Башкирии: в сгоревшем доме найден погибший

Утро 11 февраля в Белокатайском районе омрачилось трагическим происшествием. В селе Ургала вспыхнул жилой дом, унеся жизнь одного человека.

На борьбу с огнём прибыли пожарные расчеты МЧС, добровольная пожарная дружина и подразделения "Газпрома". Спасателям потребовалось 43 минуты, чтобы полностью ликвидировать пламя.

В ходе тушения в сгоревшем доме было обнаружено тело мужчины 1966 года рождения.

Причины и обстоятельства возгорания пока остаются неизвестными. Специалисты проводят все необходимые экспертизы, чтобы установить точную картину произошедшего.

72-летний мужчина стал жертвой пожара в Башкирии 72-летний мужчина стал жертвой пожара в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Белокатайский район происшествия пожар
Читайте также

В Башкирии во время пожара в жилом доме погибла пенсионерка
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время пожара в жилом доме погибла пенсионерка
Пожар в Дуванском районе унес жизнь мужчины
Происшествия в Башкирии
Пожар в Дуванском районе унес жизнь мужчины
В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело 63-летнего мужчины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тело 63-летнего мужчины
В Башкирии при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok