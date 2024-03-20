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В Мишкинском районе Башкирии произошел пожар в доме многодетной семьи

В Мишкинском районе Башкирии произошел пожар в доме многодетной семьи

10:06, 20 мар 2024

Накануне поздним вечером в деревне Ирсаево Мишкинского района Башкирии случилось происшествие, которое могло бы обернуться трагедией. В деревянном доме на улице Социалистической произошел пожар, но благодаря бдительности многодетной матери и сработавшему вовремя пожарному извещателю, все 6 человек, находившиеся в доме, смогли спастись.

Огонь охватил веранду дома, где проживает семья с пятью детьми – двумя девочками и тремя мальчиками. Самому младшему из них всего семь месяцев, а старшему в этом году исполнится 10 лет. По словам матери, она услышала пронзительный звук извещателя, который среагировал на задымление от загоревшейся проводки на стене.

Не теряя ни минуты, женщина кинулась к детям. Собрав всех, она выбежала из дома уже объятого пламенем. О происшествии она сообщила в экстренные службы уже от соседей.

Благодаря слаженной работе сотрудников МЧС и добровольных пожарных, огонь удалось локализовать в считанные минуты, а затем полностью потушить. В результате происшествия никто не пострадал.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: МЧС по РБ
Теги: Мишкинский район происшествия пожар
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