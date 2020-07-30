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Стало известно, какие продукты значительно подорожали в Башкирии

Стало известно, какие продукты значительно подорожали в Башкирии

| 30 июл 2020 | 21:36

Башкортостанстат опубликовал официальную статистическую информацию о средних потребительских ценах на отдельные виды продовольственных товаров на 27 июля 2020 года по Республике Башкортостан.



Так, по данным выборочного еженедельного мониторинга, за неделю в республике значительно подорожали некоторые продукты. Например, печенье выросло в цене на 3,8 процента — со 125,21 до 129,98 рубля за килограмм. Консервы мясные для детского питания подорожали на 2,5 процента — с 766,21 до 785,10 рубля за килограмм. Яблоки стали дороже на 2,0 процента — со 129,77 до 132,41 рубля за килограмм.

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В то же время ряд продуктов стали дешевле. Например, помидоры свежие упали в цене на 11,3 процента — с 76,72 до 68,03 рубля за килограмм. Капуста белокочанная свежая подешевела на 4,7 процента — с 22,89 до 21,81 рубля за килограмм. Смеси сухие молочные для детского питания стали дешевле на 3.2 процента — с 832,76 до 805,69 рубля за килограмм.
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Источник: i-gazeta.com

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