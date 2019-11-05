Стало известно, когда завершат строительство пристроя к хирургическому корпусу Республиканского онкодиспансера

Пресс-служба регионального минздрава сообщила, что строительство пристроя к существующему хирургическому корпусу Республиканского онкодиспансера планируют завершить к февралю 2020 года.



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Фото: минздрава Башкирии

«В настоящее время ведутся отделочные и внутри монтажные работы», – отметили в ведомстве.Сообщается, что после окончания работ в респубике появится девятиэтажное здание площадью 20 тысяч квадратных метров на 240 коек и 450 посещений в смену.