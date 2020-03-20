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Медики Башкирии присоединились к масштабному флешмобу против коронавируса

Добавлено: 20.03.20
Просмотров: 102
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Теги: коронавирус в башкирии
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Медики Башкирии присоединились к масштабному флешмобу против коронавируса

Медицинские учреждения Башкирии приняли участие в международном флешмобе из-за распространившегося инфекционного заболевания – коронавируса. Суть акции состоит в том, что врачи  фотографируются с табличками, в котором написано: «Мы дежурим в больнице для вас! Оставайтесь дома для нас». Флешмоб начал свое действие  практически сразу после объявления ВОЗ пандемией коронавирус.



Глава Минздрава Максим Забелин вновь напомнил жителям меры предосторожности и профилактики и передал акцию другим больницам республики.

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«Используйте простые и очень действенные методы профилактики - тщательно мойте руки, принимайте душ после возвращения домой, соблюдайте режим сна, делайте зарядку и т.д. Позаботьтесь о себе и о своих семьях. Не выходите без необходимости из дома, на рабочих местах соблюдайте чистоту и дистанцию, внимательно следите за личной гигиенойПожалуйста, помогите врачам держать COVID-19 за пределами ваших организмов, на этот раз этот процесс в наших общих руках!»
Напомним, на сегодняшний день в Башкирии нет зафиксированных случаев больных с коронавирусом. Накануне было известно, что в стационарах республики находились   51 человек, из них семь детей.

А в Уфе в это время приступили к дезинфекции остановок транспорта. В управлении электротранспортом прокомментировали, что обработка запланирована на каждый день с 14:00 до 17:00 часов в течении месяца по 20 остановочных павильонов в сутки. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
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