Медики Башкирии присоединились к масштабному флешмобу против коронавируса

Медицинские учреждения Башкирии приняли участие в международном флешмобе из-за распространившегося инфекционного заболевания – коронавируса. Суть акции состоит в том, что врачи фотографируются с табличками, в котором написано: «Мы дежурим в больнице для вас! Оставайтесь дома для нас». Флешмоб начал свое действие практически сразу после объявления ВОЗ пандемией коронавирус.







Глава Минздрава Максим Забелин вновь напомнил жителям меры предосторожности и профилактики и передал акцию другим больницам республики.

«Используйте простые и очень действенные методы профилактики - тщательно мойте руки, принимайте душ после возвращения домой, соблюдайте режим сна, делайте зарядку и т.д. Позаботьтесь о себе и о своих семьях. Не выходите без необходимости из дома, на рабочих местах соблюдайте чистоту и дистанцию, внимательно следите за личной гигиенойПожалуйста, помогите врачам держать COVID-19 за пределами ваших организмов, на этот раз этот процесс в наших общих руках!»



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Фото: соцсети